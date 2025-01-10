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Царьград

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На видео попал мощный пожар в промзоне Гатчины под Петербургом

На видео попал мощный пожар в промзоне Гатчины под Петербургом

Появилось видео взрывов и мощного пожара, разгоревшегося в промзоне в Гатчине Ленинградской области.Telegram-канал SHOT сообщил, что возгорание произошло на улице Индустриальная в городе Гатчина под Петербургом.

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