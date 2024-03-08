Эксперты объяснили скачок золота

Цены на золото совершили самый большой недельный скачок за пять месяцев и приблизились к историческому максимуму, поскольку высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла указали на то, что ставки будут снижены в середине года.
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