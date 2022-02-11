Происшествия

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В Республике Коми полицейские проводят профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»

В рамках профилактического мероприятия «Ремень безопасности» сотрудники подразделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Сыктывкару проводят занятия с педагогами и воспитанниками дошкольных образовательных организаций.

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