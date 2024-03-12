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Разведчики уничтожают врага, поддерживая штурм Работино (ВИДЕО)

Разведчики уничтожают врага, поддерживая штурм Работино (ВИДЕО)

Разведчики Армии России уничтожают врага, поддерживая штурм Работино. Наступательная операция на Запорожском фронте продолжается, разведчики 42-й дивизии 58-й армии поддерживают атаки штурмовиков, уничтожая пехоту и укрепления ВСУ ударными дронами.

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