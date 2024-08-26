Карпюк — Морайска прогноз на матч 27 августа 2024

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ПОДАРОК: Бесплатная ставка от Winline на этот матч Прогноз на матч Карпюк – Морайска Мартин Карпюк Форма: Мартин Карпюк находится в хорошей форме, демонстрируя стабильные результаты на последних турнирах.