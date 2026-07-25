Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Праздничный онлайн-концерт, посвященный Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации

25 июля – День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это профессиональный праздник сотрудников следственных подразделений всех федеральных органов исполнительной власти, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года № 741.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии