Турция: религиозное ведомство Diyanet расширяет зарубежную деятельность

Оппозиционное турецкое издание Nordic Monitor публикует стратегический план Управления по делам религии (Diyanet) Турции на 2024-2028 годы по расширению идеологического и политического влияния за рубежом в рамках операций по оказанию влияния с использованием подконтрольных Турции мечетей в Европе и Северной Америке.