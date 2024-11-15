БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Турция: религиозное ведомство Diyanet расширяет зарубежную деятельность

Турция: религиозное ведомство Diyanet расширяет зарубежную деятельность

Оппозиционное турецкое издание Nordic Monitor публикует стратегический план Управления по делам религии (Diyanet) Турции на 2024-2028 годы по расширению идеологического и политического влияния за рубежом в рамках операций по оказанию влияния с использованием подконтрольных Турции мечетей в Европе и Северной Америке.

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