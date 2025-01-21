Что изменится в целевом приеме в вузы в 2025 году

Новые правила целевого приема в вузы и колледжи России заработают в этом году. О необходимости подготовиться к их выполнению до старта ближайшей приемной кампании заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 21 января на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.