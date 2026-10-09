Вы выбрали питомца вовсе не случайно: как порода отражает ваши привычки, темп жизни и отношения

Выбор питомца – дело личное и часто за таким решением стоит целый набор ожиданий. Кому‑то нужен компаньон для долгих прогулок, кому‑то – тихий сосед, который не будет нарушать утренний покой, а кто‑то ищет в животном отражение собственных качеств.
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