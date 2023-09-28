Экс-футболист Эменике заявил о желании пригласить Карпина в сборную Нигерии

Бывший футболист московского "Спартака" Эммануэль Эменике в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, что хочет пригласить главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина на работу в национальную команду Нигерии.
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