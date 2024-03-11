Российская нефть сравнялась по ценам с Brent Согласно подсчетам аналитиков Goldman Sachs, разница между стоимостью нефти из России и Brent упала до нуля еще в конце прошлого года.
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Российская нефть сравнялась по ценам с Brent Согласно подсчетам аналитиков Goldman Sachs, разница между стоимостью нефти из России и Brent упала до нуля еще в конце прошлого года.
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