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Газета.ру

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Юрист Адамс: россиянам не грозит наказание за использование Telegram при аресте Дурова

Юрист Адамс: россиянам не грозит наказание за использование Telegram при аресте Дурова

Если в отношении основателя Telegram Павла Дурова будет принято решение о заочном аресте, российские власти смогут направлять в другие страны запросы о выдаче предпринимателя в Россию, где ему может грозить в том числе пожизненное заключение.

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