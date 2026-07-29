Юрист Адамс: россиянам не грозит наказание за использование Telegram при аресте Дурова

Если в отношении основателя Telegram Павла Дурова будет принято решение о заочном аресте, российские власти смогут направлять в другие страны запросы о выдаче предпринимателя в Россию, где ему может грозить в том числе пожизненное заключение.
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