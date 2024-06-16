Губернатор Мурманской области сообщил о создании в регионе Центра защиты китов

После успешного спасения краснокнижного горбатого кита Станислава у берегов села Териберка Мурманской области в регионе решили создать Центр защиты китов, на базе которого будет работать оперативная группа реагирования.
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