В Узбекистане назвали цену на Chery Tiggo 4 Pro. Это самый доступный кроссовер марки в стране

Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro Бренд Chery назвал цены на кроссовер Tiggo 4 Pro в Узбекистане. Автомобиль доступен в единственной комплектации по цене 259 900 000 сумов (1,86 млн рублей по актуальному курсу) и 234 900 000 сумов с учетом скидок (1,68 млн рублей).