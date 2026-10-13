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В Узбекистане назвали цену на Chery Tiggo 4 Pro. Это самый доступный кроссовер марки в стране

Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro Бренд Chery назвал цены на кроссовер Tiggo 4 Pro в Узбекистане. Автомобиль доступен в единственной комплектации по цене 259 900 000 сумов (1,86 млн рублей по актуальному курсу) и 234 900 000 сумов с учетом скидок (1,68 млн рублей).

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