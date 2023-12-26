Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Вот,видишь, вавальга подрочилО, сглотнулО и повеселелО! И понеслась далее по своим восхвалениям совка и сухорукого уп...Нержавеющий Стали...
  • валерий двойнишников
    Зачем так нервничать, не поможет! Мразью родился, ее и помрешь. Доживай мразью, судьба...Нержавеющий Стали...
  • валерий двойнишников
    Помойлов , пошел как ты козе в трещину...Нержавеющий Стали...

Допрыгались, либерастня?! Три предупреждения от русских воинов. Последнее – мигрантам

Допрыгались, либерастня?! Три предупреждения от русских воинов. Последнее – мигрантам

    Три предупреждения от русских воинов. Последнее – мигрантам.    Русские воины записали видео.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Авас Анекак
всех пидаров повесить
Ответить
9 час.
Polina Gavrilenko
Спасибо вам за такие верные от души идущие стихи!
Ответить
9 час.
Надежда Белугина
Вам, Полина, спасибо за прочтение и отзыв.👍
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх