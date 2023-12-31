Лео Туррини подсказал Леклеру, что попросить у Санта-Клауса на Новый год

Лео Туррини подсказал Леклеру, что попросить у Санта-КлаусаFerrariИзвестный автоспортивный журналист Формулы 1 Лео Туррини пошутил о том, какой подарок на Новый год у Санта-Клауса стоит попросить Шарлю Леклеру.