Лео Туррини подсказал Леклеру, что попросить у Санта-Клауса на Новый год

Лео Туррини подсказал Леклеру, что попросить у Санта-КлаусаFerrariИзвестный автоспортивный журналист Формулы 1 Лео Туррини пошутил о том, какой подарок на Новый год у Санта-Клауса стоит попросить Шарлю Леклеру.
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