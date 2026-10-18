Перевести оборонную промышленность Польши и других европейских стран на работу в режиме военного времени призвал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 16 октября на Европейском форуме новых идей в Сопоте, сообщает портал Defence24.
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