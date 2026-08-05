Возвращение Софы Ландвер

Софа Ландвер: от ленинградских коммуналок до трибун Кнессета — портрет женщины, которая не боится ни Либермана, ни «ослов», ни ЛикудаСофа Ландвер — не просто политик, а символ эпохи: её путь от советской коммуналки до кресла министра в Израиле — это история борьбы за достоинство репатриантов, остроумной сатиры над политической суетой и вечного поиска справедливости для «своих» и «чужих» в стране, где каждый второй считает себя коренным .