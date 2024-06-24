В смарт-телевизорах «Яндекса» с «Алисой» появились заставки с картинами из Третьяковской галереиКомпания «Яндекс» и Третьяковская галерея объявили о запуске проекта «Музей у вас дома», в рамках которого полотна из постоянной экспозиции Третьяковки можно установить в качестве заставки на умных телевизорах «ТВ Станция», «ТВ Станция Про» и «Станция Дуо Макс» со встроенным виртуальным помощником «Алиса».