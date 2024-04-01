Зеленский провел «максимально конкретное» совещание по беспилотникам

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по дронам с военными и чиновниками. Глава государства уточнил, что в ходе «максимально конкретного» обсуждения были обновлены и детализированы планы производства на текущий год по всем типам беспилотников.
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