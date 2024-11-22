Выставка «Красота жизни»

В экспозиции собраны произведения мастеров, каждый из которых по-своему раскрывает тему красоты. Нина Костина и Александр Ремезов переносят нас в прошлое Екатеринбурга, позволяя ощутить его историю и развитие.
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