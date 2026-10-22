Гражданин Азербайджана Касымов Яшар Али оглы 1968 года рождения был обнаружен 19 октября в 17:50 в Тавушской области Армении; по данным СНБ, мужчина сбился с пути, и сейчас принимаются меры для его возвращения на родину.