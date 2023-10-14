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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исхаков набрал 2+1 за фарм «Айлендерс» в 1-м матче сезона АХЛ. ЦСКА интересовался им в межсезонье

23-летний форвард помог «Бриджпорту» одолеть «Рочестер» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате АХЛ.  Исхаков был признан первой звездой встречи.

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