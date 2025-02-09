На Ладожском озере сотрудники базы отдыха спасли тонущего мужчину

ЧП чуть было не случилось в районе поселка Коконниэми Лахденпохского района. Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, в 14:40 на систему 112 поступило сообщение о том, что в акватории Ладожского озера рядом с этим поселком на льду лежит мужчина.