На Ладожском озере сотрудники базы отдыха спасли тонущего мужчину

ЧП чуть было не случилось в районе поселка Коконниэми Лахденпохского района. Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, в 14:40 на систему 112 поступило сообщение о том, что в акватории Ладожского озера рядом с этим поселком на льду лежит мужчина.
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