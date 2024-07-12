Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Хорошие времена для китайской электронной коммерции прошли

Хорошие времена для китайской электронной коммерции прошли

Китайские поставщики услуг электронной коммерции борются за выживание, потому что рост продаж замедляется, ценовое давление растет, а торговые платформы конкурируют со все более агрессивной политикой, направленной на привлечение все более экономных клиентов, сообщает Reuters.

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