Хорошие времена для китайской электронной коммерции прошли

Китайские поставщики услуг электронной коммерции борются за выживание, потому что рост продаж замедляется, ценовое давление растет, а торговые платформы конкурируют со все более агрессивной политикой, направленной на привлечение все более экономных клиентов, сообщает Reuters.
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