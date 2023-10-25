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Взрыв раздался в пригороде Киева

Взрыв раздался в пригороде Киева

В пригородной зоне у столицы киевского режима оказался замечен одиночный мощный взрыв. Соответствующую информацию, ссылаясь на публикации местных жителей в социальных сетях, распространяет интернет-издание «Зеркало недели».

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