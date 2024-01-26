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  • cto talykova
    Как здорово. Может теперь и мы свеженькие морепродукты будем есть .Россельхознадзор:...
  • Геннадий Бережнов
    Где то она повальная, а повсеместно кто как с ней борется! ЕП видимо не хочет говорить об акушерке, на самом верху, п...Депутат ЕП Уоллес...
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Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал об опасности курения для беременных

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал об опасности курения для беременных

Курение во время беременности негативно влияет на организм женщины и ребенка. О том, почему стоит отказаться от вредной привычки и чем она может быть опасна, рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

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