Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал об опасности курения для беременных

Курение во время беременности негативно влияет на организм женщины и ребенка. О том, почему стоит отказаться от вредной привычки и чем она может быть опасна, рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.
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