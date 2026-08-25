«Контроль Москвы» провел открытый вебинар о нововведениях в части эксплуатации объектов нежилого фонда

На вебинаре для предпринимателей, арендаторов и собственников нежилых помещений, особое внимание уделили недавним изменениям законодательства и упрощению процедур перепланировки, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости.
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