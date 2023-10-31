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Стало известно, куда пойдут деньги от продажи крымской квартиры Зеленского

Стало известно, куда пойдут деньги от продажи крымской квартиры Зеленского

Средства от продажи квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма пойдут на нужды фронта и помощь участникам специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.

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