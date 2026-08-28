Экономист-иноагент Дмитрий Некрасов высказал мнение, что "все удары по России бесполезны". Он привёл мощный аргумент, который обнуляет все усилия Запада и доказывает, что ЕС зря тратит деньги на поддержку киевского режима.
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