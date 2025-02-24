Эрдоган заговорил о переговорах по Украине. Что на этот раз?

Турция готова организовать и принять переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с французским президентом Эммануэлем Макроном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии