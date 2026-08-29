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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Непомнящий: «Сильно сопереживаю Галактионову. «Локо» приходится все строить с нуля. Они прыгнули выше головы в прошлом сезоне»

Валерий Непомнящий выразил поддержку главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову . На данный момент «Локо» занимает 14-е место в таблице Альфа-Банк РПЛ .

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