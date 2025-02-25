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Курские новости

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В Курской области мировым судьей стала Елена Труфанова

В Курской области мировым судьей стала Елена Труфанова

Елена Геннадьевна трудится в судебной системе с 2007 года, ранее она работала на судебных участках Сеймского округа Курска архивариусом, секретарем мирового судьи, секретарем судебного заседания, помощником мирового судьи, помощником председателя Промышленного райсуда Курска.

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