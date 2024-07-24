CNN: штаб Трампа хочет помешать переводу Харрис средств кампании Байдена

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию в связи с тем, что вице-президент США Камала Харрис пытается получить средства избирательной кампании действующего лидера страны Джо Байдена.
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