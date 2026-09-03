Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему я думаю, что осенней мобилизации в России не будет

Почему я думаю, что осенней мобилизации в России не будет

Вражеские политики дружно заявляют, что Путин готовит масштабную мобилизацию после выборов в Госдуму, которые, напомню, пройдут 18–20 сентября.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Александров
Александр Александров

Вообще-то это компетенция Верховного главнокомандующего совместно с президентом - определять, нужна или не нужна мобилизация. Или думаете, что этот вопрос решается в интернете? Наивные хуторские пастушки...

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

При таком характере боевых операций, когда ЛБС медленно продвигается на Запад, а атаки на тыловые украинские объекты методичны и не планируются штурмы городов, только "полукольцо" и "выдавливание" ВСУ - проводить мобилизацию нет оснований.
Кроме того это дополнительные финансовые затраты с обеспечением, обучением, выплатами и т.д. "Торопиться надо нет!" - это принципиально.