Почему я думаю, что осенней мобилизации в России не будет

Вражеские политики дружно заявляют, что Путин готовит масштабную мобилизацию после выборов в Госдуму, которые, напомню, пройдут 18–20 сентября.
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Доверия к правительству уже нет.
Автор молодой и глупый, мягко говоря. Ну, молодость проходит быстро, а глупость, если природная, это навсегда
Вообще-то это компетенция Верховного главнокомандующего совместно с президентом - определять, нужна или не нужна мобилизация. Или думаете, что этот вопрос решается в интернете? Наивные хуторские пастушки...
Неплохо было бы мобилизованных в 23 году уже демобилизовать помаленьку начинать. И заменять их свежими силами. Они же не прОклятые.
При таком характере боевых операций, когда ЛБС медленно продвигается на Запад, а атаки на тыловые украинские объекты методичны и не планируются штурмы городов, только "полукольцо" и "выдавливание" ВСУ - проводить мобилизацию нет оснований.
Кроме того это дополнительные финансовые затраты с обеспечением, обучением, выплатами и т.д. "Торопиться надо нет!" - это принципиально.
Зачем статья? Ведь сказано - не будет. Зачем-то тотализатор начал ч удак (на букву м) начал устраивать.