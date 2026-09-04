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МОСИНФОРМ

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Около 65 км инженерных коммуникаций проложили на первом этапе финального участка МСД

Около 65 км инженерных коммуникаций проложили на первом этапе финального участка МСД

В составе участка спрямления Южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления МЖД до улицы Севанской построили пять эстакад и один тоннель.

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