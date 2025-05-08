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Царьград

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Матвей Сафонов ведет ПСЖ в финал Лиги чемпионов УЕФА: третий русский в XXI веке

Матвей Сафонов ведет ПСЖ в финал Лиги чемпионов УЕФА: третий русский в XXI веке

«Пари Сен-Жермен» одолел «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА и вышел в финал турнира. В составе команды выступает русский голкипер Матвей Сафонов.

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