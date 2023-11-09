Астраханскую чиновницу отправили в колонию –поселение за обрушившийся балкон

Газета "Хронометр. Астрахань" в №32 от 8 августа в статье "Из-за обрушения балкона пострадала женщина" рассказала о том, что 1 августа 2023 года в областном центре произошло обрушение деревянного балкона на втором этаже многоквартирного двухэтажного дома, расположенного на улице Зои Космодемьянской.