Астраханскую чиновницу отправили в колонию –поселение за обрушившийся балкон

Газета "Хронометр. Астрахань" в №32 от 8 августа в статье "Из-за обрушения балкона пострадала женщина" рассказала о том, что 1 августа 2023 года в областном центре произошло обрушение деревянного балкона на втором этаже многоквартирного двухэтажного дома, расположенного на улице Зои Космодемьянской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии