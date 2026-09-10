В Европе неожиданно раскрыли задачи СВО Путина, и это не только военная победа на Украине Кремлин ру До сих пор западные аналитики не могут разрешить загадку - какова стратегия Кремля, и сербское издание «Печат» попыталось растолковать «недогадливым».