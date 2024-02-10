Карасев: Кадровые перестановки в ВСУ ознаменовали новый этап конфликта

Политолог Вадим Карасев поделился сведениями о том, что назначение нового командования украинских Вооружённых сил позволило понять, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский вновь собирается проводить наступательные операции.
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