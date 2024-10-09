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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аргентина может не улететь на матч с Венесуэлой из-за урагана «Милтон»: «Игра важна, но безопасность важнее»

Команде Лионеля Скалони предстоит провести две встречи в рамках отбора на ЧМ-2026. В ночь с 10 на 11 октября Аргентина сыграет с Венесуэлой, а в ночь с 15 на 16 октября – с Боливией.

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