Запад стремился навязать России "историческую амнезию" с тем, чтобы русский народ забыл о героях и войне, однако президент РФ Владимир Путин смог "повернуть реку вспять", сохранив Россию, ее память и историю.
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