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Из-за атаки морских дронов на набережной Сочи пострадали 28 человек

Из-за атаки морских дронов на набережной Сочи пострадали 28 человек

Среди раненых оказались двое детей В результате удара ВСУ на набережной Сочи вспыхнул пожар и были повреждены объекты инфраструктуры, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

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