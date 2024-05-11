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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Оуэн заявил, что «Манчестер Юнайтед» до конца сезона не одержит ни одной победы. Букмекеры почти согласны

Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Юнайтед» до конца сезона не одержит ни одной победы.  «Манчестер Сити» разнесет их в финале Кубка Англии, «Арсенал» уничтожит на «Олд Траффорд».

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