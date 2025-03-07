Снежный циклон обрушится на Приморье 8 марта

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта, ФедералПресс. В Приморском крае 8 марта ожидается непредсказуемая погода. Праздничный день начнется с небольшого снега, а к середине дня осадки усилятся, что может создать сложности на дорогах.
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