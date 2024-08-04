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В США спрогнозировали дату удара Ирана по Израилю

В США спрогнозировали дату удара Ирана по Израилю

Удар Ирана по территории Израиля вследствие гибели главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и атаки израильской армии по столице Ливана Бейруту, предположительно, может быть нанесен в понедельник, 5 августа.

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