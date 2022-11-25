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Фил Кострубов: «Салим, хватит базарить, ты сначала в «Амкале» хоть что-то покажи»

Президент Reality Фил Кострубов прокомментировал слова полузащитника «Амкала» Романа Салимова. Салим ранее написал, что переход в «Амкал» защитника Reality Святослава Мурадова должен был состояться раньше.

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