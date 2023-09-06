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Отставной французский генерал: Вероятно, стоит ожидать контрнаступления со стороны России

Отставной французский генерал: Вероятно, стоит ожидать контрнаступления со стороны России

Французский генерал в интервью программе «Соловьёв LIVE» прокомментировал происходящее на фронте. Учитывая характер программы, можно было бы заранее спрогнозировать то, что скажет приглашённый военный эксперт Доминик Делавард.

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