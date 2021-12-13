Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды в период пандемии коронавируса

Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации по доставке еды в период пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что в настоящее время эта услуга остается достаточно востребованной и напомнили о необходимости соблюдать санитарные правила.
Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации по доставке еды в период пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что в настоящее время эта услуга остается достаточно востребованной и напомнили о необходимости соблюдать санитарные правила.
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