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Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды в период пандемии коронавируса

Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации по доставке еды в период пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что в настоящее время эта услуга остается достаточно востребованной и напомнили о необходимости соблюдать санитарные правила.

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