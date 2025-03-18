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Депутат Госдумы Гаврилов раскрыл, как добиться увеличения пенсии

Депутат Госдумы Гаврилов раскрыл, как добиться увеличения пенсии

Сергей Гаврилов, депутат Госдумы, рассказал, как можно увеличить пенсию.В Государственной Думе перечислили способы, как добиться увеличения пенсии.

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